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        Çocukların kibritle oynarken çıkardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 17:03 Güncelleme: 03.09.2023 - 17:04
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        Çocukların kibritle oynarken çıkardığı yangında ev kullanılamaz hale geldi
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        Bünyamin KARACAN/TOSYA (Kastamonu), (DHA)KASTAMONU'nun Tosya ilçesine bağlı Karasapaca köyünde çıkan yangında, 2 katlı ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Yangından 2 çocuğuyla kurtulan Şerife Kibar, "Çocuklar dışarıdaki çekyatta kibritle oynamış. Alev anında büyüdü. Çocukları kurtarmaya çalıştım. Balkondan komşulara verdim" dedi.

        Karasapaca köyünde Yusuf Kibar'a ait 2 katlı ahşap evde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede tüm evi sardı. Bu sırada evde bulunan Şerife Kibar da, iki çocuğunu alarak evden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen Tosya Belediyesi itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin 1 saatlik çalışması sonucu söndürülen yangında ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

        Ev sahibi Şerife Kibar, yangın sırasında odaları topladığını belirterek, "O sırada çocuklar dışarıdaki çekyatta kibritle oynamış. O ara zaten bir baktım komşular çığlık atıyor, alev anında büyüdü zaten. Ne olacağını hiç anlayamadım. Çocukları kurtarmaya çalıştım. Balkondan komşulara verdim. Sonra bir ara çıkamadım, duman gözümün önünü kapladı. Ondan sonra hemen kendimi dışarı attım" dedi. (DHA)

        DHA-Güvenlik Türkiye-Kastamonu / Tosya Bünyamin KARACAN

        2023-09-03 17:02:47

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