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        Kastamonu'da kalker ocağı ÇED toplantısı tepki nedeniyle yapılamadı

        KASTAMONU´nunİneboluilçesine bağlı Çiçekyazı ve Ersizler köyleri mevkinde özel bir firma tarafından yapılacak kalker ocağı ve kırma eleme tesisinin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) toplantısı, köylülerin tepkisi nedeniyle ertelendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 18:02 Güncelleme: 07.09.2023 - 18:03
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        Kastamonu'da kalker ocağı ÇED toplantısı tepki nedeniyle yapılamadı
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        İki köyün bulunduğu bölgede yapımı planlanan kalker ocağı ve kırma eleme tesisi projesi için Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce ÇED toplantısı planlandı. Çiçekyazı köyü Çandır Mahallesi cami lojmanında yapılması planlanan toplantı öncesi meydanda toplanan köylüler, projeye karşı çıktıklarını söyleyerek tepki gösterdi. Çeşitli döviz ve afişler taşıyan köylüler, toplantının da yapılmasını istemedi. Köylüleri proje hakkında bilgilendirmek isteyen yetkililer, tepkiler üzerine toplantının ertelendiğini duyurarak köyden ayrıldı.

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