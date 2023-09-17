Kastamonu'da 8 ev ve 3 samanlık yandı

KASTAMONU'nunAraç ilçesinde çıkan yangında, 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi.

Araç ilçesine bağlı Tavşanlı köyü Sarmaşık Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, bitişiğinde ahşap evlere sıçradı. İhbarla olay yerine çok itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, 8 ev ve 3 samanlık kullanılamaz hale geldi. Araç ilçesi Belediye Başkanı Satılmış Sarıkaya, alevlerin ormana sıçramaması için havadan da müdahale gerçekleştirildiğini söyledi.