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        Kastamonu'da, İBB midibüsü yandı

        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:08 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:10
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        Kastamonu'da, İBB midibüsü yandı
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        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) ait servis midibüsünde çıkan yangın, itfaiye tarafından söndürüldü.

        Muş'tan İstanbul'a giden Erkan Altuntaş yönetimindeki 34 BDD 524 plakalı İBB'ye ait servis midibüsünde, İstanbul-Samsun kara yolu Selakırı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede midibüsü sardı. İhbarla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını yaklaşık yarım saatte söndürdü. Midibüste yolcu olmadığı öğrenilirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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