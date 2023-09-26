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        Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı

        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde durdurulan araçta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.09.2023 - 14:45 Güncelleme: 26.09.2023 - 14:50
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        Kastamonu'da DEAŞ şüphelisi 3 kişi yakalandı
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        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde durdurulan araçta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen 3 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubeleri'nce DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma çerçevesinde, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde operasyon düzenlendi. Durdurulan bir araçta terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu belirlenen  3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        DHA-Güvenlik - Türkiye-Kastamonu / Tosya - Bünyamin KARACAN

        2023-09-26 14:44:25

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