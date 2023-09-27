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        Kastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı

        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde düzenlenen operasyonunda sahte bandrollü 49 bin 650 makaron, 4 pipo ve 8,5 kilo tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.09.2023 - 16:49 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:50
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        Kastamonu'da tütün kaçakçılığı operasyonu: 2 gözaltı
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        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde düzenlenen operasyonunda sahte bandrollü 49 bin 650 makaron, 4 pipo ve 8,5 kilo tütün ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, tütün ve tütün ürünleri kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Tespit edilen 2 iş yerinde yapılan aramada, sahte bandrollü 42 bin 400 boş makaron, 7 bin 250 doldurulmuş makaron, 4 pipo ve 8,5 kilo kıyılmış tütün ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

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