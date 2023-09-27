Kastamonu'da, ayağı kırılan yavru ayı tedaviye alındı

KASTAMONU'nunTosya ilçesinde köye indiği sırada ayağı kırılan yavru ayı, tedaviye alındı.

Ermelik Köyü Kuz Mahallesi'nde akşam saatlerinde ayı sesi duyulması köylüler paniğe kapıldı. Sesin olduğu yere giden köylüler, anne ayı ve ayağı kırılmış yavru ayıyla karşılaştı. Köylüler, durumu hemen Tosya Doğa Koruma Milli Parklar Şefliği'ne bildirdi. Anne ayı olay yerine gelen ekipleri görüp uzaklaşırken, veteriner hekimler yaptıkları incelemede yavru ayının ayağının kırık olduğunu belirledi. Kalabalıkta yavrusunu bırakarak uzaklaşan anne ayı belli bir mesafeden olan biteni izlerken, yaklaşık 8 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayı ise ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Milli Parklar Sinop Bölge Müdürlüğü Rehabilitasyon Merkezi'nde tedaviye alındı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen yavru ayı, tedavisinin tamamlanmasının ardından tekrar doğaya bırakılacak.

KÖY HALKI UYARILDI

Yetkililer, anne ayının yavrusunu köy meydanında arayacağını belirterek, tekrar köye inmesine karşı köy halkını dikkatli olunması konusunda uyardı. Ermelik Köyü Kuz Mahallesinde yaşayan Hüseyin Oymak, "Akşam ezanı sonrası bağrışma sesleri duyduk. Çıktığımızda anne ayıyı yavrusu için yardım çığlığı atarken gördük. O an çok korktuk. Milli Parklar ekiplerini aradık. Kalabalığı ve ışıkları görünce anne ayı uzaklaştı ama ağaçların arasından uzaktan bizi izledi. Sesini duyuyorduk. Ekipler yavru ayıya hemen orda müdahale etti ve bizleri de anne ayı için uyardı. Biz de uyarıyı dikkate alarak köyümüzde dikkatli olacağız" dedi.