Bakan Tunç: 'Gezi yargılanamaz' ne demek ADALETBakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Gezi Parkı davası kararına yönelik eleştirilerle ilgili, "Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? Hesabı sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? 'Gezi yargılanamaz' ne demek?" dedi.

ADALETBakanı Yılmaz Tunç, Yargıtay'ın Gezi Parkı davası kararına yönelik eleştirilerle ilgili, "Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? Hesabı sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? 'Gezi yargılanamaz' ne demek?" dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde Tosya Adalet Sarayı'nın açılış törenine katıldı. Bakan Tunç'a Kastamonu Valisi Meftun Dallı, Tosya Kaymakamı Uğur Ünsal, İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay eşlik etti. Bakan Tunç, yurt genelinde yapımına devam edilen yeni adalet sarayları olduğunu belirterek, "6 Şubat depremleri nedeni ile de 11 vilayetimizde ağır hasar gören binalarımızı yeniden inşa edeceğiz. Onları da süratli bir şekilde 1-2 yıl içerisinde yeniden o şehirlerimize kazandırmamızın mücadelesini veriyoruz. Önceliğimiz tabii ki deprem bölgesi" ifadelerini kullandı.

'PARTİMİZİN ADI ADALET'

İnsanı güçlendirirken adaletten ayrılmayacaklarını söyleyen Tunç, "Her alanda adalet; 'adalet' dediğimiz zaman sadece yargı akla gelmesin. Eğitimde adalet, sağlıkta adalet, yatırımlarda adalet, eşitlik, hakkaniyet, dış politikalarda adalet; dolayısıyla partimizin adı adalet. Burada da adalet sarayımızı açıyoruz ve adaletten hiç ayrılmadan, hukukun üstünlüğünden hiç bir zaman taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz inşallah" dedi.

'MİLLİ İRADEYE SAHİP ÇIKTIK'

Temel hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin birer birer kaldırıldığını belirten Bakan Tunç, "Bundan sonra da engel koymak isteyen olursa, onların önünde milletimiz ile beraber duracağız. Demokrasimizi güçlendirmeye, demokrasi çıtamızı yükseltmeye milli iradenin bayrağını hiç bir zaman yere düşürmemeye gayret göstereceğiz. Bunu hep sizin desteğinizle yaptık. Gezi olaylarını sizlerin desteği ile birlik bütünlüğü sayesinde aştık. 17-25 Aralık yargı ve emniyet darbesi sürecini, sizlerin verdiği desteklerle aştık. 15 Temmuz hain FETÖ darbe girişimi kalkışmasında, yine milletimizin desteği ile demokrasiye sahip çıktık. Milli iradeye sahip çıktık. Ülkemize sahip çıktık. Özellikle o gece kahramanca mücadele eden ve darbecilere karşı hemen ilk dakikalardan itibaren soruşturmaları başlatan yargı mensuplarımıza, savcılarımıza, hakimlerimize müteşekkiriz. Milletimiz ile beraber hareket ettiler. İşte milletin yargısı bu. Birilerinin hazmedemediği husus da bu" diye konuştu.

'YARGI BAĞIMSIZ'

Yargıtay'ın Gezi Parkı davasında, Osman Kavala ile Can Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın mahkumiyetlerini onamasına ilişkin, karalama kampanyaları olduğuna değinen Tunç, şöyle konuştu:

"Yargı bağımsız. Anayasa'mızın 9'uncu maddesi; 'Yargı yetkisi, bağımsız mahkemelerce kullanılır. Tarafsız mahkemelerce kullanılır.' Anayasamızın 138'inci maddesi açık; 'Hiç bir organ, merci, kişi yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere, hakimlere emir ve talimat veremez.' Yargı kararları eleştirilebilir; ancak yargı kararları üzerinden özellikle yargının tamamını töhmet altında bırakabilecek, hakarete varan cümlelerle saldırırsanız orada Anayasa'nın 138'inci maddesini hatırlatmak gerekir. Siz sokakları ateşe vereceksiniz, onlarca insanın ölümüne neden olacaksınız, kamunun özel şahısların araçlarını altüst edip ortalığı ateşe verip, dükkanları taşlayacaksınız, Gezi olaylarını çıkarıp, 'Gezi masumdu' diyeceksiniz. Hukuk devletinde sokakları ateşe verenlerin, insanları öldürenlerin, onları tahrik edenlerin hesabı sorulmayacak mı? Hesabı sorulmazsa orada hukuk devletinden bahsetmek mümkün olabilir mi? 'Gezi yargılanamaz' ne demek? Gezi'nin ne olduğunu bu millet gördü. Orada 2 ağaç bahane edilerek sokakları ateşe verenlerle ilgili yargı sürecinin haksız bir yargılama olduğunu nasıl söyleyebilirsiniz? Ve bunu söylerken de 'Talimatla karar verdiler' diyerek yargıya hakaret ederseniz, burada siz yargı bağımsızlığına, tarafsızlığına saygı duymuyor, hukuk devletini benimsemiyorsunuz demektir" diye konuştu.

Bakan Tunç´un konuşmasının ardından dua edildikten sonra açılış kurdelesi kesildi. Yeni adalet sarayını gezen Tunç, hayırlı olsun dileklerini iletti.