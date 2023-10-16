Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi

        ANKARA'nınÇankayailçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden endüstri mühendisi Yasin Enes Bıyıklı (26), memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2023 - 17:19 Güncelleme: 16.10.2023 - 17:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kazada ölen mühendis, Kastamonu'da toprağa verildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        ANKARA'nınÇankayailçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden endüstri mühendisi Yasin Enes Bıyıklı (26), memleketi Kastamonu'da son yolculuğuna uğurlandı.

        Ankara'da savunma sanayi alanında faaliyet gösteren özel bir şirkette çalışan endüstri mühendisi Yasin Enes Bıyıklı, kontrolünü kaybettiği 06 BC 6656 plakalı otomobilin karşı şeride geçip, minibüse çarptığı kazada hayatını kaybetti. Kazada, minibüsteki 14 kişi de yaralandı. Bıyıklı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından memleketi Kastamonu'ya getirildi. Cenaze, ikindi vakti Nasrullah Kadı Camisi'nde kılınan namaz sonrası Ahmet Dede Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu hap getirmeye çalışan 2 şüpheli yakalan...
        Kastamonu'ya il dışından uyuşturucu hap getirmeye çalışan 2 şüpheli yakalan...
        Küre Dağları'na sonbaharın renkleri hakim oldu
        Küre Dağları'na sonbaharın renkleri hakim oldu
        CHP Kastamonu 38. İl Kongresi yapıldı
        CHP Kastamonu 38. İl Kongresi yapıldı
        Eğitim-İş Sendikası Kastamonu Şubesi açıldı
        Eğitim-İş Sendikası Kastamonu Şubesi açıldı
        Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İsrail'i kınadı
        Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü İsrail'i kınadı
        Kastamonu'da çıkan ot yangını sebebiyle bir evde hasar oluştu
        Kastamonu'da çıkan ot yangını sebebiyle bir evde hasar oluştu