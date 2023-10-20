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        Kastamonu'da, apartmanda çıkan yangın söndürüldü

        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.10.2023 - 23:15 Güncelleme: 20.10.2023 - 23:20
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        Kastamonu'da, apartmanda çıkan yangın söndürüldü
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        KASTAMONU'nunTosya ilçesinde, bir apartmanın 6'ncı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Dilkuşah Mahallesi´nde 6 katlı bir apartmanın en üst katında çıktı. Yangın kısa sürede daireyi sararken, duman diğer dairelere de yayıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Elektrik tesisatından çıktığı öğrenilen yangın, itfaiye ekipleri tarafından 30 dakikalık çalışma sonucunda söndürüldü. Dairede kimsenin yaşamadığı öğrenilirken, evde bulunan eşyalarda hasar meydana geldi.

        Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

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