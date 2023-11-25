Bakan Yumaklı: Ülkemizi güven içinde ileriye taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz

TARIMve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Ülkemizi huzur, istikrar ve güven içerisinde geleceğe taşıyacak bütün adımları atacağız, atmaya devam ediyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, Kastamonu Hüsnü Tandoğan Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kastamonu Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Toplantıda Bakan Yumaklı'nın yanı sıra, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü, ilçe belediye başkanları, belediye başkanı aday adayları, ilçe teşkilatları ve partililer de yer aldı. Bakan Yumaklı, AK Parti'nin tüm birimlerinin 21 yıldır Türkiye için gece gündüz demeden çalıştığını belirterek, "Bugün bütün dünyanın saygı duyduğu, sözlerine itibar ve itimat ettiği bir liderin yol arkadaşı olarak, onunla beraber bu memleketin insanına, bu memlekete faydalı olmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız gerçekten bu ülke için, bu ülkenin insanları için gece gündüz demeden, uyku uyumadan, bir anı bile boş geçirmeden çalışan bir lider. Bizler de onun yol arkadaşları olarak aynı şekilde gecemiz, gündüzümüzü, her şeyimizi bu yola vakfetmiş durumdayız. Ama biz gücümüzü sizlerden alıyoruz, AK Parti´den alıyoruz, AK Parti teşkilatından alıyoruz" dedi.

Bakan Yumaklı, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçime ilişkin, "Şimdi önümüzde yerel seçim var. 28 Mayıs´ta bu ülke bütün dünyaya, `milletini, vatanını sevenin yanında oluruz´ diye haykırdıysa, yerel seçimlerde de bunu aynı şekilde istiyoruz. Bu son vuruşu yapmayı istiyoruz. Çünkü artık ondan sonra bizler biliyoruz ki bir daha kendilerine gelemeyecekler, bugünkü düştükleri durumdan çok daha kötü durumlara düşecekler. Çünkü niyetleri hayır olmadığı için akıbetleri de olmayacak. Artık bizim önümüzde yeni bir dönem var. Ülkemizi huzur, istikrar ve güven içerisinde geleceğe taşıyacak bütün adımları atacağız, atmaya devam ediyoruz. Türkiye´nin, Türkiye´den ibaret olmadığını söylemiştim. Gözlerimizin önünde bir katliam var, 13 binin üzerinde insan öldürüldü. Bunlardan yaklaşık 5 bine yakını çocuk. Bir çocuğun, bir savaşın tarafı olmasını nasıl izah edersiniz?" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, toplantının ardından Orman Bölge Müdürlüğü Spor Tesisi Yerleşkesi´nde orman ve kırsal alan yangınlarını söndürme tankeri ile Orman ve Köy İlişkileri Dairesi Başkanlığı kredileri ile verilen iş makineleri ile aletlerin dağıtım törenine katıldı. Yumaklı, ardından Orman İşletme Müdürlüğü binasında incelemelerde bulundu.