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        Bakan Yumaklı: Ülkemizi güven içinde ileriye taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 17:38 Güncelleme: 25.11.2023 - 17:40
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        Bakan Yumaklı: Ülkemizi güven içinde ileriye taşıyacak adımları atmaya devam ediyoruz (2)
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        53EVİNYANDIĞI KÖYDE İNCELEME

        Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir ay önce Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 53 evin çıkan yangında kül olduğu Yağcılar köyüne ziyarette bulundu. Bakan Yumaklı, enkaz bölgesinde incelemelerde bulundu. Yumaklı, yangın alanının krokisini detaylı olarak inceleyerek bölge hakkında bilgi aldı. Bakan Yumaklı, daha sonra evleri yanan vatandaşlarla köy konağında bir araya geldi. Yumaklı'ya Kastamonu Valisi Meftun Dallı ile kurum müdürleri de eşlik etti. Bakan Yumaklı, basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından köyden ayrıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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