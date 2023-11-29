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        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama

        KASTAMONU'dauyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı; çeşitli miktarlarda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 11:28 Güncelleme: 29.11.2023 - 11:35
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        Kastamonu'da uyuşturucu ve kaçak silah operasyonunda 5 tutuklama
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        KASTAMONU'dauyuşturucu ticareti ve silah kaçakçılığı suçlarına yönelik operasyonda 5 şüpheli tutuklandı; çeşitli miktarlarda uyuşturucu, silah ve mühimmat ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ile Tosya Emniyet Müdürlüğü tarafından Tosya merkezli Kastamonu, Ankara ve Çorum illerini kapsayan operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen 21 adrese yapılan baskınlarda toplam 18 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 25,06 gram metamfetamin, 273,46 gram ecstasy, 459 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi, 7 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 4 kılıç, 1 kurusıkı tabanca ve çok sayıda tüfek ve tabanca mermisi ele geçirildi. Şüphelilerden 10'u adliyeye sevk edilirken, 5 şüpheli çıkarıldıkları hakimlik tarafından tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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