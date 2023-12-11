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        Bağ evlerine giren 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

        KASTAMONU'nunTosya ilçesindeki bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 12:08 Güncelleme: 11.12.2023 - 12:10
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        Bağ evlerine giren 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı
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        KASTAMONU'nunTosya ilçesindeki bağ evlerinden hırsızlık yapan 2 şüpheli, operasyonla yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki bağ evlerinden yapılan hırsızlık olaylarına ilişkin çalışma yaptı. Kış mevsimi nedeniyle şehir merkezine taşınan kişilerin bağ evlerine giren H.Ö. ve S.G., 34 kameradan 420 saatlik video kaydı incelemesi ile tespit edildi. 2 şüpheli operasyon ile gözaltına alınırken, çalıntı olduğu belirlenen 15 ot biçme makinesi, 5 motorlu testere, 2 hızar, 8 jant, 5 otomobil lastiği, 2 ses sistemi, 1 dalgıç motoru, 1 oto teybi, 2 ilaçlama makinesi, 1 soba, 1 elektrikli ısıtıcı, 2 amortisör, 3 kazma, 1 ocak, 4 katlanır kamp sandalyesi ve çeşitli eşyalar ele geçirildi. 2 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

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