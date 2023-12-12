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        Kastamonu'da elektrikli battaniye patladı

         KASTAMONU'daelektrikli battaniyenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:10
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        Kastamonu'da elektrikli battaniye patladı
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         KASTAMONU'daelektrikli battaniyenin patlaması sonucu çıkan yangında bir kişi yaralandı. 

        Olay, sabah erken saatlerde Tosya ilçesinde meydana geldi. Sabah namazına uyanan Melek Kılıç, elektrikli battaniyenin fişini takarak mutfağa gitti. Kılıç, mutfakta iken yüksek bir sesle patlayan elektrikli battaniye bir anda alev aldı. Patlamanın ardından yatağın alev aldığını gören Melek Kılıç ve eşi Şakir Kılıç yangına müdahale etti. Çift, çıkan yangını kendi imkanları ile büyümeden söndürdü. Müdahele esnasında Şakir Kılıç elinden yaralandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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