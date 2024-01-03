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        Çoğu üniversite öğrencisi 70 kişi, imha edilen biber gazlarından etkilendi

        KASTAMONU'da imha edilen eski biber gazlarının rüzgarla yayılmasıyla etkilenen üniversite öğrencisi ve yurt görevlisi 70 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 03.01.2024 - 15:50
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        Çoğu üniversite öğrencisi 70 kişi, imha edilen biber gazlarından etkilendi
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        KASTAMONU'da imha edilen eski biber gazlarının rüzgarla yayılmasıyla etkilenen üniversite öğrencisi ve yurt görevlisi 70 kişi, hastaneye kaldırıldı.

        Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı'nda öğle saatlerinde imha edilen eski biber gazları, rüzgarın etkisiyle havaya yayıldı. Bölgede bulunan Kastamonu Üniversitesi ve Şeyh Şaban-ı Veli Öğrenci Yurdu'ndaki 70 kişi, gazdan etkilendi. Göz yanması, nefes darlığı şikayetleri olan öğrenci ve yurt çalışanları, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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