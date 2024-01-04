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        Bakan Tekin, Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu

        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 12:28 Güncelleme: 04.01.2024 - 12:30
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        Bakan Tekin, Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle buluştu
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        MİLLİ Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Kastamonu'da öğrenci ve öğretmenlerle bir araya geldi.

        Bakan Tekin, çeşitli açılış ve programlara katılmak üzere sabah saatlerinde Kastamonu'ya geldi. İlk olarak Kastamonu Valisi Meftun Dallı'yı makamında ziyaret eden Bakan Tekin, ardından İl Eğitim Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Daha sonra Cumhuriyet İlkokulu'na ziyaret eden Bakan Tekin, sınıfları gezip öğrencilerle sohbet ettikten sonra öğretmenler odasında öğretmenlerle bir araya geldi. Öğretmenlerle de sohbet eden Bakan Tekin, görüş ve önerileri dinledi.

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