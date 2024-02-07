Kastamonu'da müstakil ev ve iki samanlık yandı

Yangın, saat 17.00 sıralarında Akbük köyünde meydana geldi. İzzet K.'ya ait müstakil ev ile Servet İ.'ye ait iki samanlıkta çıkan yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde kullanılmayan 2 samanlık ile müstakil bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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