Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da ormanlara giriş yasağı

        KASTAMONU'da orman yangını riskinin azaltılması amacıyla 31 Ekim'e kadar ormanlara girişler yasaklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 14:08 Güncelleme: 03.05.2024 - 14:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da ormanlara giriş yasağı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU'da orman yangını riskinin azaltılması amacıyla 31 Ekim'e kadar ormanlara girişler yasaklandı.

        Kastamonu Valiliği tarafından alınan karara göre; orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla mesire yerleri hariç il genelindeki ormanlara girişler ve ateş yakma faaliyetleri, 1 Mayıs 2024-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandı. Yasağı ihlal edenlere 2 bin 52 lira tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Kadının elbisesi aracın üzerinde kaldı! 1.99 promille öldürdü!
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Dilan Polat sinir krizi geçirdi! Kendisine zarar verdi!
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu imal edilen bağ evine baskın
        Kastamonu'da uyuşturucu imal edilen bağ evine baskın
        Kastamonu'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Kastamonu'da aranan 5 firari hükümlü yakalandı
        Ilgaz kayak sezonunda 100 bin ziyaretçi ağırladı
        Ilgaz kayak sezonunda 100 bin ziyaretçi ağırladı
        Kastamonu'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        Kastamonu'da firari hükümlü uyuşturucuyla yakalandı
        Kastamonu'da lise öğrencilerine kentin tarihi ve kültürel yerleri gezdirile...
        Kastamonu'da lise öğrencilerine kentin tarihi ve kültürel yerleri gezdirile...
        Kastamonu'da patronunu bıçak ve kazmayla yaralayan şüpheli adli kontrolle s...
        Kastamonu'da patronunu bıçak ve kazmayla yaralayan şüpheli adli kontrolle s...