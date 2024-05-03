Kastamonu'da ormanlara giriş yasağı

Kastamonu Valiliği tarafından alınan karara göre; orman yangınlarının önüne geçmek amacıyla mesire yerleri hariç il genelindeki ormanlara girişler ve ateş yakma faaliyetleri, 1 Mayıs 2024-31 Ekim 2024 tarihleri arasında yasaklandı. Yasağı ihlal edenlere 2 bin 52 lira tutarında idari para cezası uygulanacağı belirtildi.

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