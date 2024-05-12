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        Cip elektrik direği ve ağaca çarptı: Anne, baba ve oğlu yaralandı

        KASTANOMU'nun Tosya ilçesinde cipin elektrik direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, anne, baba ve oğlu yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 20:13 Güncelleme: 12.05.2024 - 20:20
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        Cip elektrik direği ve ağaca çarptı: Anne, baba ve oğlu yaralandı
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        KASTANOMU'nun Tosya ilçesinde cipin elektrik direği ve ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada, anne, baba ve oğlu yaralandı.

        Kaza, saat 18.00 sıralarında İstanbul-Samsun karayolunda meydana geldi. Samsun'dan İstanbul yönüne giden İsmail Aksu (45 ) yönetimindeki 34 COP 996 plakalı cip, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu elektrik direğine ve ağaca çarptı. Savrularak devrilen araçta, sürücü İsmail Aksu ile eşi Şerife Aksu (40) ve oğlu Eren Aksu (20) yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından sağlık görevlilerince Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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