Kastamonu'da kar etkili oldu; araçlar yolda mahsur kaldı
KASTAMONU- Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı.
KASTAMONU- Tosya yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanırken, çok sayıda araç mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yol açma çalışması başlattı.
Kastamonu'da 1590 rakımlı Ilgaz Dağı geçidinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeni ile kapanan yolda yolcu otobüsü ve birçok otomobil mahsur kaldı. Kar yağışının etkisiyle kapanan yolun ulaşıma açılması için ekipler çalışma başlattı. Bölgede birçok köy yolu da ulaşıma kapandı. Karayolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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