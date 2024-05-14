Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'da bakım ve yatırım çalışması

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da hizmet verdiği 4 bin 873 trafo ve 21 bin 944 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 2 bin 259 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 17 trafo ve 41 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 798 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.