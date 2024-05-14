Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'da bakım ve yatırım çalışması
Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.
Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 3 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.
Başkent EDAŞ, Kastamonu’da hizmet verdiği 4 bin 873 trafo ve 21 bin 944 kilometre hat uzunluğunda sürdürülebilir ve kesintisiz enerji sağlanabilmesi amacıyla bakım, yenileme ve yatırım çalışmalarını gerçekleştirdi.
Daha aydınlık bir Kastamonu için Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 2 bin 259 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 17 trafo ve 41 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 798 Km’lik hattın bakımı tamamlandı.
Şirket, Kastamonu’da hizmet verdiği 317 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 500 metrelik yeni kablo döşeyerek bölgede 5 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 1 adet pano montajını da tamamlandı.
Enerjisa Dağıtım Şirketleri’nin Toroslar EDAŞ ve Ayedaş ile birlikte elektrik dağıtımındaki 3 şirketinden biri olan Başkent EDAŞ, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Bartın, Kastamonu, Zonguldak ve Karabük illerinde faaliyetlerini sürdürüyor.
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