Kastamonu'da psikolojik sorunları bulunan kişi evinde iple asılı halde bulundu

KASTAMONU'nun Cide ilçesinde yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu belirtilen Ali Yalçın (24), evinde iple asılı halde bulundu. Yalçın’ın cansız bedeni bulunmadan yaklaşık 1,5 saat önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, “Hadi biz kaybettik diyelim, siz ne kazandınız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Olay Cide’nin Beltepe Köyünde bu sabah saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ali Yalçın, ailesi ile yaşadığı evde annesi tarafından iple asılı halde bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yalçın'ın cenazesi önce Cide Devlet Hastanesi morguna daha sonra otopsi için adlı tıp kurumuna gönderildi. Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.