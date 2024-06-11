Kastamonu'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında İstanbul-Samsun kara yolunda meydana geldi. Samsun yönüne giden Emrah Ç. yönetimindeki 09 AFR 698 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden İbrahim K.'nin (51) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Traktör, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına devrilirken, hafif ticari araçta hasar oluştu. Kazada, araç sürücüsü Emrah Ç. ile annesi Memduha Ç. ve traktör sürücüsü İbrahim K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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