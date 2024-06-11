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        Kastamonu'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.06.2024 - 10:50 Güncelleme: 11.06.2024 - 10:55
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        Kastamonu'da hafif ticari araç traktöre çarptı: 3 yaralı
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde hafif ticari aracın traktöre çarpmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 07.30 sıralarında İstanbul-Samsun kara yolunda meydana geldi. Samsun yönüne giden Emrah Ç. yönetimindeki 09 AFR 698 plakalı hafif ticari araç, aynı yöne giden İbrahim K.'nin (51) kullandığı traktöre arkadan çarptı. Traktör, çarpmanın şiddetiyle yol kenarına devrilirken, hafif ticari araçta hasar oluştu. Kazada, araç sürücüsü Emrah Ç. ile annesi Memduha Ç. ve traktör sürücüsü İbrahim K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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