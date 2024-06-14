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        Kastamonu'da köyde çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi

        KASTAMONU'nun Araç ilçesinde metruk evde çıkıp, çevreye yayılan yangında 12 köy evi, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 10:59 Güncelleme: 14.06.2024 - 11:05
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        Kastamonu'da köyde çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi
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        KASTAMONU'nun Araç ilçesinde metruk evde çıkıp, çevreye yayılan yangında 12 köy evi, yanarak kullanılamaz hale geldi.

        İlçeye bağlı Susuz köyünde metruk bir evde, dün saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 11 eve daha sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevlere söndürülürken, 3 büyükbaş yangında öldü. Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı köyde, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıttı.

        Kastamonu Valisi Meftun Dallı da olay yerinde incelemelerde bulundu. Dallı, "Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Kızılayımız, AFAD burada. İlgili kurumlarımızın hepsi üzerine düşeni yapacak. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde bundan sonraki süreçte mağdur etmeyeceğiz. Büyük geçmiş olsun vatandaşlarımıza" dedi.

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