Kastamonu'da köyde çıkan yangında 12 ev kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU'nun Araç ilçesinde metruk evde çıkıp, çevreye yayılan yangında 12 köy evi, yanarak kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Susuz köyünde metruk bir evde, dün saat 15.00 sıralarında belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 11 eve daha sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu alevlere söndürülürken, 3 büyükbaş yangında öldü. Hasar tespit çalışmalarının başlatıldığı köyde, Türk Kızılay Kastamonu Şubesi ekipleri vatandaşlara yiyecek ve içecek dağıttı.