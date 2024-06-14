Kastamonu'da 11 evin yandığı köyde, 1 yıl önce de 1 ev ve 3 samanlık yanmış
KASTAMONU'nun Araç ilçesinde, köyde 11 ev, 3 ahır, 2 traktörün yandığı, 4 büyükbaş hayvanın da öldüğü yangın sonrası köyde yaşayan 11 aile yayla evlerine yerleştirildi.
KASTAMONU’nun Araç ilçesinde, köyde 11 ev, 3 ahır, 2 traktörün yandığı, 4 büyükbaş hayvanın da öldüğü yangın sonrası köyde yaşayan 11 aile yayla evlerine yerleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri hasar tespit çalışmalarına başlarken, Köy muhtarı Selim Dalçık, "Köyümüzde 15 evden 11’i tamamen yandı. Jandarma ve devletimiz konuyla ilgili araştırmasını yapıyor. Geçtiğimiz yıl da burada 3 samanlık ve 1 ev yanmıştı” dedi.
Yangın, dün saat 15.00 sıralarında Araç ilçesine bağlı Susuz köyündeki İsbağlar Mahallesi’nde çıktı. Köyde yaşayan Hikmet Balçık’a ait 2 katlı evin bahçesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüyen yangının haber verilmesi üzerine köye Kastamonu, Karabük ve Çankırı’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede 11 ev, 2 ahır ve 2 traktöre sıçradı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri yangını 4 saatte kontrol aldı. Yangın sonrasında Kastamonu Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait bir arazöz tedbir amaçlı köyde bekletilerek, küle dönen evlerde soğutma çalışması yaptı. Yangın ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü.
VALİ DALLI: YANGINDA CAN KAYBI YOK
Kastamonu Valisi Meftun Dallı, yaptığı açıklamada, “Orman Bölge Müdürlüğümüz arazözlerle de müdahale etti yangına. Helikopterimiz geldi. Bunun en başta gelen sebebi, son günlerdeki aşırı sıcaklık ve havadaki nem oranının son derece düşmüş olmasıdır. Yangında çok şükür can kaybımız yoktur. 4 hayvanımız telef olmuş. Genel hayata etkili bir yangın sayılacak AFAD tarafından. Evi yanan vatandaşlarımızın evleri belli bir tespit süreci sonunda, tespit edilen yerde yeniden yapılacak inşallah. Kaymakamlığımız, Sosyal Yardımlaşma Vakfımız, Kızılayımız, AFAD burada. İlgili kurumlarımızın hepsi üzerine düşeni yapacak. Vatandaşlarımızı hiçbir şekilde bundan sonraki süreçte mağdur etmeyeceğiz. Vatandaşlarımıza büyük geçmiş olsun” dedi.
Susuz Köyü Muhtarı Selim Dalçık ise “Dün saat 15.00 sıralarında burada kimsenin yaşamadığı ve elektriği olmayan bir evde yangın çıktı. Daha sonra itfaiye geldi. Ama burası ilçeye 40 kilometre uzaklıkta olduğu için zaten evler bir anda yandı. Köyümüzdeki 15 evden 11’i tamamen yandı. Jandarma ve devletimiz konuyla ilgili araştırmasını yapıyor. Geçtiğimiz yıl da burada 3 samanlık ve 1 ev yanmıştı ama onlar kullanılmıyordu. O bizi sıkıntıya sokmadı ama bu bizi çok üzdü” dedi.
11 AİLE YAYLA EVLERİNE YERLEŞECEKLER
50 nüfuslu, 15 evin bulunduğu köyde yangın sonrasında 4 ev kaldı. Yangında evlerini kaybeden aileler, gözyaşlarına boğulurken, sabah saatlerinde köye gelen Kastamonu Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri incelemede bulunarak, hasar tespit çalışmalarına başladı. Yangında evlerini kaybeden ailelerin susuz yaylasındaki barakalara yerleşeceği belirtildi.
‘ÇOCUKLUĞUM YANAN EVDE GEÇTİ’
Köyde yangınla birlikte 1’i eski ev 1’i yeni evinin küle döndüğünü söyleyen Hikmet Balçık, (61) “Yangın anında ben Araç ilçesindeydim. Daha sonra haber verdiler, köye geldik. Geldiğimizde her yer yanmıştı. Babama ait eski ev çok eskiden yapılmıştı ama yeni evi 2010 yılında yapmıştık. O evlerde bir sürü anımız vardı, hepsi kül oldu, çok üzülüyoruz. Çocukluğum bile babamın evinde geçti. Şimdi yayladaki evimizde kalacağız” dedi.
‘SADECE ÜZERİMİZDE GİYDİĞİMİZ ELBİSE KALDI’
Yangın sırasında Araç ilçesinde olduğunu söyleyen Ali Tur ise (63), “Yangını haber aldıktan sonra köye geldik, ama her şey yanmıştı. Ben yanan evimde ben 30-40 yıldır yaşıyordum. Orada çocuklarımı büyüttüm, hepsi bir anı olarak kaldı. Bu durum bizi çok üzdü her şeyimiz yandı. Üzerimde bulunan elbiselerimiz dışında giyecek elbisem yok” diye konuştu.
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