Bakan Yumaklı: Hijyen kurallarına uyulmasını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün vatandaşlarımızın büyük bir bölümü sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını keserek, dini vecibelerini yerine getirmeye başladı.
TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bugün vatandaşlarımızın büyük bir bölümü sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını keserek, dini vecibelerini yerine getirmeye başladı. Özellikle dinimizin hassasiyetlerine özen göstererek, başta kurban edilecek hayvanların eziyet görmemesi ve bundan sonrasında da hijyen kurallarına uyulması hususunda dikkatli olmalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum" dedi.
Bakan Yumaklı, Kurban Bayramı'nın 1'inci gününde memleketi Kastamonu'ya geldi. Yumaklı, bayram namazı sonrası Kastamonu Valiliği'ni ziyaret etti. Yumaklı, burada Vali Meftun Dallı tarafından karşılandı. Dallı'nın makamında gerçekleşen görüşmede AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Serap Ekmekci ve Halil Uluay yer aldı. Bakan Yumaklı, Valilik'teki bayramlaşma programında Kastamonu'nun kadın hentbol takımının sporcu ve antrenörleri ile bir araya geldi.
'BABA OCAĞIMDA OLMAKTAN MUTLUYUM'
Bakan Yumaklı, herkesin Kurban Bayramı'nı tebrik ederek, "İnşallah ailelerimizle beraber mutlu, huzurlu bir bayram geçirmiş oluruz. Elbette bayramlar bizlerin bağlarını kuvvetlendirdiği için adeta gelmesini iple çektiğimiz zamanlar. Ben de bu zamanlardan birisinde, kendi baba ocağımda kıymetli hemşehrilerim ve dostlarımla bir arada olup, bayram tebriğine katılmaktan son derece mutlu ve bahtiyar olduğumu belirtmek istiyorum. Gönül ister ki, dünyanın dört bir tarafında bütün Müslümanlar bugün bu bayramı mutlu ve huzurlu bir şekilde aileleriyle geçirsinler. Ancak, hepimizin aylardır takip ettiği Gazze'de neredeyse tamamına yakını çocuk, kadın ve yaşlılardan oluşan halkın katliamıyla devam eden bir süreci görüyoruz. Bu da elbette bizi derinden yaralıyor. Dünyanın dört bir tarafından; hangi dine, hangi dile veya hangi etnik gruba ait olursa olsun, herhangi bir şekilde zulme uğrayan varsa onların da bir an önce aileleriyle, sevdikleriyle bir arada olmalarını diliyoruz" ifadelerini kullandı.
'BASİT OLAYLAR CİDDİ YANGINLARA NEDEN OLABİLİYOR'
Bayramın sorunsuz geçmesi için tüm tedbirlerin alındığını belirten Yumaklı, "Bugün vatandaşlarımızın büyük bir bölümü sabah saatlerinden itibaren kurbanlarını keserek, dini vecibelerini yerine getirmeye başladı. Özellikle dinimizin hassasiyetlerine özen göstererek, başta kurban edilecek hayvanların eziyet görmemesi ve bundan sonrasında da hijyen kurallarına uyulması hususunda dikkatli olmalarını vatandaşlarımızdan istirham ediyorum. Onun dışında, hava sıcaklıkları arttı. Bakanlık olarak mesire yerlerini, belirli orman alanlarını vatandaşlarımızın hizmetine açtık. Ancak, geçtiğimiz 15 gün içerisinde gördük ki, çok basit olaylar ciddi yangınlara neden olabiliyor. O yüzden tüm vatandaşlarımızın da özellikle aileleriyle beraber hoşça vakit geçirdikleri bu yerlerde yangın çıkması muhtemel olan herhangi bir unsura meydan vermemelerini kendilerinden istirham ediyorum" diye konuştu.
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