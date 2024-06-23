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        Kastamonu'da anız kaynaklı çıkan yangında 4 dönüm tarla zarar gördü

        KASTAMONU'da anız kaynaklı çıkan yangında 4 dönüm tarla zarar gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 20:35 Güncelleme: 23.06.2024 - 20:40
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        Kastamonu'da anız kaynaklı çıkan yangında 4 dönüm tarla zarar gördü
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        KASTAMONU'da anız kaynaklı çıkan yangında 4 dönüm tarla zarar gördü. Yangın, 1 saatte kontrol altına alındı

        Yangın, saat 19.00 sıralarında Tosya ilçesi Yunus Emre Mahallesinde bulunan bir tarlada meydana geldi. İddiaya göre H.Ç.'ye ait tarlada başlayan anız yangını, bir anda yan tarafta bulunan İ.T.'ye ait saman balyalarının olduğu tarlaya sıçradı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm tarlayı sardı. Dumanı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve Tosya Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çabası sonucu yangın söndürülerek, soğutma çalışmaları başlatıldı. Meydana gelen olayda 4 dönüm tarla yanarken, 100 adet saman balyası da alevlere teslim oldu. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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