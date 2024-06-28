Kastamonu'da orman yangını 3 saatte söndürüldü

Cide’ye bağlı Yalçınköy köyündeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar ve Doğanyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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