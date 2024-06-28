Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'da orman yangını 3 saatte söndürüldü

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 16:56 Güncelleme: 28.06.2024 - 17:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'da orman yangını 3 saatte söndürüldü
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde çıkan orman yangını, itfaiyecilerin yaklaşık 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Cide’ye bağlı Yalçınköy köyündeki ormanda öğle saatlerinde yangın çıktı. Dumanı görenler, durumu itfaiye ve jandarmaya bildirdi. İhbarla bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü arazözleri ile Cide, Şenpazar ve Doğanyurt belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Anne ile oğlunun 90 milyon TL'lik dolandırıcılık iddiası!
        Silivri'de anız yangını!
        Silivri'de anız yangını!
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Almanya vatandaşlık testinde İsrail detayı
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Öğretmen eş kaçmaya çalıştı! Uzman çavuş koca öldürdü!
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Asgari ücret zammı gerçekten enflasyonu artırıyor mu?
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Dünyanın takip ettiği münazarada 'İstanbul' arası
        Diana için milyonlar harcandı
        Diana için milyonlar harcandı
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Bu bulmacaların cevabını bulabilir misiniz? Kaç karpuz var?
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        Dursun Özbek'ten transfer sözleri
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        "Enflasyonu kurutmadan bunun ötesine geçmemize imkan yok"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        "Sektör jön sıkıntısı çekiyor"
        Düellonun kazananı kim?
        Düellonun kazananı kim?
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        "Şampiyonlukları üç gün konuşuldu!"
        Türkiye gri listeden çıktı
        Türkiye gri listeden çıktı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Almanya'yı solladık! İşte taraftar sayımız
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Londra'da yaşayan Isidora'nın 'Kangal' tutkusu
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        Kolici katil üç ay sekiz günlük sürede 5 cinayet işledi!
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"
        "Gencim, hayatımda birisi olacak"

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        Kastamonu'da uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı
        İhsangazi'de doğal gaz için çalışmalar başladı
        İhsangazi'de doğal gaz için çalışmalar başladı
        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kastamonu'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
        Kastamonu'da devrilen kamyonun şoförü öldü, yanındaki kişi yaralandı
        Kastamonu'da devrilen kamyonun şoförü öldü, yanındaki kişi yaralandı
        Kastamonu'da arıcılar atıl bal mumlarını değerlendirerek maliyeti düşürüyor
        Kastamonu'da arıcılar atıl bal mumlarını değerlendirerek maliyeti düşürüyor
        Kastamonu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi
        Kastamonu'da çıkan yangında müstakil ev kullanılamaz hale geldi