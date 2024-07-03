Tosya'da fırtına etkili oldu; lisenin çatısı uçtu, o anlar kamerada (2)

Tosya'da akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar ilçenin köylerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Kösen Köyünde caminin minaresinden kopan külahı, alt tarafta bulunan garajın çatısına saplandı. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, garajda maddi hasar oluştu.

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