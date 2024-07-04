Kastamonu'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 2'nci gün

KASTAMONU'nun İhsangazi ilçesinde, dün akşam saatlerinde ormanda yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

İlçeye bağlı Cambaz ve Koçcağız köyleri sınırlarında bulunan ormanda, dün saat 18.30 sıralarında ilk belirlemelere göre; yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş alana yayıldı. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye çok sayıda Orman Genel Müdürlüğü, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, engebeli arazi nedeniyle alevlere ulaşmakta güçlük çekerken, yangının söndürülmesi için çalışmalar sürdürüldü. Sabah saatlerinde bölgeye yangın söndürme helikopteri de sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi hem karadan hem de havadan devam ediyor.