Kastamonu'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 2'nci gün (2)

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde ormana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, karadan çalışmalarını devam ettirdi. Sabah saatlerinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangını kontrol altına almak için 4 ayrı bölgeden çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, yangının ormandaki 3 farklı noktaya yıldırım düşmesi sonucu çıktığını, yangın söndürme helikopterinin yanı sıra destek amaçlı Bursa'dan jandarmaya ait askeri helikopterin de yangın söndürme çalışmalarına katılacağını belirtti.

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