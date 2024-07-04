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        Kastamonu'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 2'nci gün (2)

        YILDIRIM3 FARKLI BÖLGEYE DÜŞMÜŞKastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde ormana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2024 - 13:11 Güncelleme: 04.07.2024 - 13:15
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        Kastamonu'da yıldırım düşmesiyle çıkan yangında 2'nci gün (2)
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        YILDIRIM3 FARKLI BÖLGEYE DÜŞMÜŞ

        Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde dün akşam saatlerinde ormana yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangına, havadan ve karadan müdahale sürüyor. Bölgede Kastamonu, Karadare, Taşköprü, Daday, Hanönü, Azdavay Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, karadan çalışmalarını devam ettirdi. Sabah saatlerinde Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler de yangını kontrol altına almak için 4 ayrı bölgeden çalışma başlattı. Yangın söndürme çalışmalarını yerinde inceleyen Kastamonu Orman İşletme Müdürü Erkan Gazibeyoğlu, yangının ormandaki 3 farklı noktaya yıldırım düşmesi sonucu çıktığını, yangın söndürme helikopterinin yanı sıra destek amaçlı Bursa'dan jandarmaya ait askeri helikopterin de yangın söndürme çalışmalarına katılacağını belirtti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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