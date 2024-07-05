Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; kümesteki hayvanlar öldü

KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, kümesteki hayvanlar yanarak öldü.

İlçeye bağlı Çevlik köyünde Y.B.'ye ait 2 katlı evde, saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını fark ederek eşi ile birlikte evden çıkan Y.B., itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki kümeste bulunan hayvanlar yangında öldü.