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        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; kümesteki hayvanlar öldü

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, kümesteki hayvanlar yanarak öldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 11:06 Güncelleme: 05.07.2024 - 11:10
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        Kastamonu'da 2 katlı ev yandı; kümesteki hayvanlar öldü
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde 2 katlı ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken, kümesteki hayvanlar yanarak öldü.

        İlçeye bağlı Çevlik köyünde Y.B.'ye ait 2 katlı evde, saat 06.00 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangını fark ederek eşi ile birlikte evden çıkan Y.B., itfaiye ve jandarmaya ihbarda bulundu. Yangın, itfaiyenin yaklaşık 1 saatlik çalışması ile söndürüldü. Tamamen yanan ev kullanılamaz hale gelirken, bitişiğindeki kümeste bulunan hayvanlar yangında öldü.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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