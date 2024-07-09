Kastamonu'da köyde korkutan yangın: 2 ev, 2 ahır ve traktör kullanılamaz hale geldi

KASTAMONU’nun Tosya ilçesine bağlı Dedem Köyünde çıkan yangında 2 ev, 2 ahır ve 1 traktör alevlere teslim oldu. Köyde endişe yaratan yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla diğer evlere sıçramadan söndürüldü.

Tosya ilçesine Dedem köyünde saat 23.45 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangında Niyazi ve Haşim Türk'e ait evler alevler arasında kaldı. Evlerde kimsenin olmadığı sırada çıkan yangını fark eden köylülerin ihbarıyla bölgeye Tosya İtfaiye müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bu sırada büyüyen yangında onlarca metre yükselen alevler nedeniyle köylüler büyük endişe ve korku yaşadı. Yanan evlerin yakınında oturanlar evlerini tahliye ederken hayvanlarını da bölgeden uzaklaştırdı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla yangın, ağaçlıklı bölgeye ve diğer evlere sıçramadan saat 02.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken yangında ilk belirlemelere göre 2 ev, 2 ahır ve bir traktör kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.