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        Kastamonu'da orman yangını

        KASTAMONU'da ormanda yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2024 - 16:17 Güncelleme: 22.07.2024 - 16:20
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        Kastamonu'da orman yangını
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        KASTAMONU'da ormanda yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

        Kent merkezine bağlı Alpağut köyündeki ormanda 15.30 sıralarında yangın çıktı. Halkın ihbarıyla bölgeye çok sayıda İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü ekibi sevk edildi. Kısa sürede geniş alana yayılan alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan söndürme çalışması başlatıldı. İtfaiye araçları ve arazözlerin yanı sıra helikopter desteği de sağlandı. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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