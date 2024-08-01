Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'da bakım ve onarım çalışması

Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Ekipler, Kastamonu’da hizmet verdiği 4 bin 875 trafo ve 21 bin 964 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.

Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 3 bin 286 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 30 trafo ve 43 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.110 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.