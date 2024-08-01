Başkent EDAŞ'tan Kastamonu'da bakım ve onarım çalışması
Başkent EDAŞ, Kastamonu'da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü.
Başkent EDAŞ, Kastamonu’da kesintisiz elektrik dağıtımı kapsamında 2024 yılının ilk 6 ayında bakım, onarım ve yatırım hizmetlerini sürdürdü. Ekipler, Kastamonu’da hizmet verdiği 4 bin 875 trafo ve 21 bin 964 kilometre hat uzunluğunda bakım, yenileme ve yatırım çalışmaları yaptı.
Merkez, Devrekani, Seydiler, Ağlı, Araç, İhsangazi, Çatalzeytin, Bozkurt, İnebolu, Abana, Doğanyurt, Taşköprü, Hanönü, Tosya, Cide, Şenpazar, Azdavay, Pınarbaşı, Daday ve Küre ilçelerinde 3 bin 286 aydınlatma armatürünün bakımını gerçekleştiren Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 10 pano ile 30 trafo ve 43 dağıtım merkezini de elden geçirdi. Ayrıca kentte 1.110 kilometrelik hattın bakımı tamamlandı.
Kastamonu’da hizmet verdiği 318 binden fazla müşterisine daha iyi hizmet vermek amacıyla toplam 13 kilometrelik yeni kablo döşeyen Başkent EDAŞ ekipleri, bölgede 110 yeni aydınlatma armatürünün montajını da tamamladı. Ayrıca yeni 10 pano ve 2 trafo montajını da tamamlandı. Şirket, 2024 yılının ilk 6 ayında koymuş olduğu hedeflere ulaştığını ifade etti.
Müşteriler, 186 Mobil Uygulaması ve 186 numaralı Müşteri Hattı’ndan soru ve sorunlarını iletebilir.
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