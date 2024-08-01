Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı

KASTAMONU'da evine operasyon düzenlenen cezaevi firarisi İsmail Bayam’ın (32) tabancayla açtığı ateşte polis memurlarından Ahmet Şahan (38) şehit oldu, Arif Ay ise yaralandı. Annesini rehin alan Bayram, çıkan çatışmada vurularak etkisiz hale getirildi.

Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta meydana geldi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçlardan bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın yakalanması için evine operasyon düzenledi. Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Bayam, polis ekibine tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte polis memurları Ahmet Şahan ile Arif Ay yaralandı.

Bunun üzerine olay yerine, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evdeki annesini rehin alan şüpheli, çıkan çatışmada polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan kurtarılamadı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN TAZİYE MESAJI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, şehit polis memuru Ahmet Şahan için taziye mesajı yayımladı. Yerlikaya, "Milletimizin başı sağ olsun. Kastamonu Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Şahan, görevi esnasında şüpheli şahsın ateş etmesi sonucu yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" dedi.