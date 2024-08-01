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        Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

        MEMLEKETİNEVŞEHİR'DE DEFNEDİLECEKKastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Şahan, yarın saat 08.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.08.2024 - 21:36 Güncelleme: 01.08.2024 - 21:36
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        Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (2)
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        MEMLEKETİNEVŞEHİR'DE DEFNEDİLECEK

        Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Şahan, yarın saat 08.30'da Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle memleketi Nevşehir'e uğurlanacak. Şahan, Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Abdi köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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