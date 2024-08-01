Firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı (2)

Kastamonu Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre; Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Ahmet Şahan, yarın saat 08.30'da Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenle memleketi Nevşehir'e uğurlanacak. Şahan, Nevşehir'in Kozaklı ilçesi Abdi köyünde son yolculuğuna uğurlanacak.

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