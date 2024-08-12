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        Batan teknede 3 kişi kurtarıldı; 3 kişi aranıyor (2)

        3KİŞİYİ KURTARAN KAPTAN: İMDAT SESLERİNİ DUYDUM, SESLERE GİDEREK ONLARI KURTARDIMKastamonu'nun Cide ilçesi açıklarında batan fiber teknede bulunanlardan 3'ünü kurtaran balıkçı teknesi kaptanı İlyas Uçkan, olay anında yaşadıklarını anlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 15:00 Güncelleme: 12.08.2024 - 15:05
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        Batan teknede 3 kişi kurtarıldı; 3 kişi aranıyor (2)
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        3KİŞİYİ KURTARAN KAPTAN: İMDAT SESLERİNİ DUYDUM, SESLERE GİDEREK ONLARI KURTARDIM

        Kastamonu’nun Cide ilçesi açıklarında batan fiber teknede bulunanlardan 3'ünü kurtaran balıkçı teknesi kaptanı İlyas Uçkan, olay anında yaşadıklarını anlattı. Kaybolan 2 kişinin yüzme bilmediğini belirten İlyas Uçkan (62), “Dün akşam Gideros koyunda saat 20.00 gibi bir arkadaşımızın teknesi arıza yaptı. Beni aradı ‘Beni denizden çekebilir misin’ dedi, ben de denize açıldım, arıza olan teknenin kaptanı Ahmet Bey, ‘Açıktan bir sesler geliyor, İmdat sesi geliyor’ dedi. Ben sonra onu bıraktım seslere doğru gitmeye başladım. O sırada kendi teknemin motorunu kapattım, sesin nereden geldiğini çözmeye çalıştım. 5 dakika sonra 1 bayan 2 erkeği kurtardım, diğerlerini çok aradık ama bulamadık. Daha sonra Sahil Güvenlik Komutanlığını aradım. Sonra kurtardığım kişileri 112 sağlık ekipleriyle hastaneye gönderdik. Kaybolan fiber teknedeki kaptan yüzmeyi biliyor ama diğerlerinin yüzme bilmediğini biliyoruz” diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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