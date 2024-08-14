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        Kastamonu'da komşular arasında kavga; 1 ölü, 6 yaralı

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde aynı binada oturan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz Fayiz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.08.2024 - 13:29 Güncelleme: 14.08.2024 - 13:35
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        Kastamonu'da komşular arasında kavga; 1 ölü, 6 yaralı
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde aynı binada oturan iki aile arasında çıkan kavgada Yılmaz Fayiz hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Olay, gece saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi'nde meydana geldi. Aynı binada oturan ve daha önceden aralarında husumet bulunduğu öne sürülen iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada, Şaban K., A.G., H.K., B.A., R.B. ve E.Ç. darp sonucu, Yılmaz Fayiz bıçaklanarak yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Yılmaz Fayiz, buradaki tedavisinin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Yılmaz Fayiz, burada hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi Şaban K. ile 5 şüpheli, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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