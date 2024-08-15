Kastamonu'da aynı aileye ait yat ile otobüste eş zamanlı yangın (2)
KUNDAKLAMAŞÜPHELİSİ YAKALANDICide'de aynı aileye ait bir tekne ve bir otobüste eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kundaklama şüpheli E.
KUNDAKLAMAŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Cide'de aynı aileye ait bir tekne ve bir otobüste eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kundaklama şüpheli E.A. yakalandı. Yapılan incelemelerde, kundaklamanın aile içi alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. E.A hakkında adli işlemler başlatıldı.
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