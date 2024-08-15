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        Kastamonu'da aynı aileye ait yat ile otobüste eş zamanlı yangın (2)

        KUNDAKLAMAŞÜPHELİSİ YAKALANDICide'de aynı aileye ait bir tekne ve bir otobüste eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kundaklama şüpheli E.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 01:15 Güncelleme: 15.08.2024 - 01:15
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        Kastamonu'da aynı aileye ait yat ile otobüste eş zamanlı yangın (2)
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        KUNDAKLAMAŞÜPHELİSİ YAKALANDI

        Cide'de aynı aileye ait bir tekne ve bir otobüste eş zamanlı çıkan yangınlarla ilgili İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmada, kundaklama şüpheli E.A. yakalandı. Yapılan incelemelerde, kundaklamanın aile içi alacak verecek meselesi nedeniyle gerçekleştirildiği belirlendi. E.A hakkında adli işlemler başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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