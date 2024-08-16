Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Kastamonu'daki cinayete 2 tutuklama

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 01:32 Güncelleme: 16.08.2024 - 01:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kastamonu'daki cinayete 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde komşu iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin 2 kişi tutuklandı. 

        Olay, 13 Ağustos günü Kastamonu Cide Cumhuriyet Mahallesi Muzaffer Güzelant Caddesi’nde meydana geldi. Aynı binada yaşayan komşu aileler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Yılmaz Fayiz önce Cide Devlet Hastanesine, daha sonra ise Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yılmaz Fayiz, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yaşanan kavga sonrası gözaltına alınan 2 aileden 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden E.Ç., ve Ş.K. tutuklanırken, diğerleri ise serbest bırakıldı. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Köprü ve otoyol ücretlerine zam
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        Türkiye'yle Irak arasında mutabakat zaptı
        '40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı'
        '40 bin Filistinlinin öldüğü resmen doğrulandı'
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Kızının 16 yaşındaki sevgilisini vurdu
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Manisa, Çanakkale ve Bolu'da orman yangını
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Trabzonspor, Viyana'da kaybetti!
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Filistin lideri Abbas, TBMM'ye hitap etti
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Beşiktaş'tan Shaqiri bombası!
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Matthew Perry'nin bağımlılığından faydalanmışlar
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Ciple kadına çarptı! Yakalandı, serbest
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Beşiktaş'tan 10 milyon Euro'luk teklif
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Sağlık Bakanlığı'ndan M Çiçeği açıklaması!
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Meriç Nehri 3 gün kapatılacak
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Özel hastaneye silahlı saldırının nedeni ortaya çıktı: 1'i doktor 11 gözaltı
        Transferde son dakika!
        Transferde son dakika!
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        6 saatte tamamlandı! 1680 metrekarelik çiçekten halı
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        Aydemir Akbaş yoğun bakımda
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        İnsanlar, 44 ve 60 yaşına geldiğinde iki hızlı yaşlanma dalgası yaşıyor
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi

        Benzer Haberler

        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyo...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyo...
        Kastamonu'da yankesicilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Kastamonu'da yankesicilik yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
        Kastamonu'daki tekne kazasından kurtulanlardan Ayşenur Gürcan yaşadıklarını...
        Kastamonu'daki tekne kazasından kurtulanlardan Ayşenur Gürcan yaşadıklarını...