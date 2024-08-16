Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kastamonu Haberleri

        Batan teknede kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı

        KASTAMONU'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 3 kişiden Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan'ın (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.08.2024 - 13:58 Güncelleme: 16.08.2024 - 14:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batan teknede kaybolan 3 kişiden 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        KASTAMONU'nun Cide ilçesi açıklarında batan teknede kaybolan 3 kişiden Hülya Mütevelli (37) ve Esmanur Gürcan'ın (16) cansız bedenlerine ulaşıldı.

        İlçeye bağlı Gideros Koyu'nun yaklaşık 2 mil açığında 11 Ağustos akşam saatlerinde Öztürk Kürelioğlu (48) yönetimindeki 'Maviş' isimli gezi teknesi su alarak battı. Teknede bulunan 6 kişiden Ahmet Kaan Karayılan, Emrah Yasin Büyükoral, Ayşenur Gürcan, bölgede bulunan balıkçı teknesi tarafından kurtarıldı. Kaptan Öztürk Kürelioğlu ile Hülya Mütevelli ve Esmanur Gürcan ise kayboldu. Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Sahil Güvenlik ve jandarma arama kurtarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

        Çalışmaların 5'inci gününde Gideros Koyu'nun 1,5 mil açığında denizin dibinde Esmanur Gürcan ile Hülya Mütevelli'nin cansız bedenlerine ulaşıldı. Cenazeler Cide Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Öztürk Kürelioğlu'nu arama çalışmalarına devam ediliyor. 'Maviş' isimli teknenin enkazına ise koyun yaklaşık 100 metre açığında 30 metre derinlikte ulaşıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        TBMM'de Can Atalay ortamı! Meclis toplandı
        TBMM'de Can Atalay ortamı! Meclis toplandı
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        Manisa, Bolu ve İzmir'de orman yangını: Söndürme çalışmalarında son durum
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        İstanbul'da dehşet! Sokak ortasında husumetlisinin kafasına sıktı
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        Galatasaray, Tümosan Konyaspor deplasmanında
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        "9'dan 5'e mesai son bulabilir"
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Milyarderler Bodrum'a demir attı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Lüks sitelerin kabusu olmuşlardı: Yaşları küçük dosyaları kabarık çıktı
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        Vurulduğu anlar ortaya çıktı
        İsyan etti
        İsyan etti
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        Yapı ruhsatlarında sert gerileme
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Stres saçları beyazlatıyor mu? Bilim dünyası sorunun cevabını verdi
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Japonya'da 'tayfun' paniği: Hayat durdu
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Ünlü havayolu şirketinden 'sınırsız uçuş' kampanyası
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Konut fiyatları İstanbul ve İzmir'de geriledi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Mucize yaratan esneme hareketi
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Dünyanın en garip 10 korkusu!
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor
        Hekimlerle tamam mı devam mı? Bir tek o özelliğin yeri doldurulamıyor

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiden 2'sinin cansız bedeni...
        GÜNCELLEME 2 - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiden 2'sinin cansız bedeni...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiden 1'inin cansız bedeni bu...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiden 1'inin cansız bedeni bu...
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
        Kastamonu'daki cinayete 2 tutuklama
        Kastamonu'daki cinayete 2 tutuklama
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        Kastamonu'da devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyo...
        GÜNCELLEME - Kastamonu'da batan teknedeki 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyo...