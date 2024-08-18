Yusuf, serinlemek için girdiği derede boğuldu

Olay, saat 15.00 sıralarında Cide ilçesi Irmak Mahallesi sahilinde, derenin denize döküldüğü alana yakın bir noktada meydana geldi. Serinlemek için dereye giren Yusuf Yaz, balçığa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar, 25 dakika sonra Yusuf Yaz'ı bularak sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaz, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.