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        Yusuf, serinlemek için girdiği derede boğuldu

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde Yusuf Yaz (18), serinlemek için girdiği derede boğuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.08.2024 - 16:42 Güncelleme: 18.08.2024 - 16:45
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        Yusuf, serinlemek için girdiği derede boğuldu
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde Yusuf Yaz (18), serinlemek için girdiği derede boğuldu.

        Olay, saat 15.00 sıralarında Cide ilçesi Irmak Mahallesi sahilinde, derenin denize döküldüğü alana yakın bir noktada meydana geldi. Serinlemek için dereye giren Yusuf Yaz, balçığa saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis dalgıçlar sevk edildi. Dalgıçlar, 25 dakika sonra Yusuf Yaz'ı bularak sudan çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Yaz, kaldırıldığı Cide Devlet Hastanesi’nde doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri

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