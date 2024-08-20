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        Psikolojik sorunları bulunan kadın evin odunluğunda ölü bulundu

        KASTAMONU'nun Doğanyurt ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Emine Görgülü (64), evinin odunluğunda ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.08.2024 - 22:12 Güncelleme: 20.08.2024 - 22:15
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        Psikolojik sorunları bulunan kadın evin odunluğunda ölü bulundu
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        KASTAMONU'nun Doğanyurt ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Emine Görgülü (64), evinin odunluğunda ölü bulundu.

        Olay, Doğanyurt ilçesine bağlı Belyaka köyünde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öne sürülen Emine Görgülü, yakınları tarafından evinin odunluğunda yerde yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Görgülü'nün hayatını kaybettiği tespit edildi. Emine Görgülü’nün cansız bedeni, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının incelemesi sonrası Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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