Cide'de yağmur sonrası 'gökkuşağı'

Cide'de akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından oluşan gökkuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını gören ilçe sakinleri bu anları kayda alarak ölümsüzleştirdi.

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