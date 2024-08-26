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        Cide'de yağmur sonrası 'gökkuşağı'

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Günbatımında oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 20:34 Güncelleme: 26.08.2024 - 20:40
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        Cide'de yağmur sonrası 'gökkuşağı'
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan yağmur sonrası Günbatımında oluşan gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu.

        Cide'de akşam saatlerinde yağmur etkili oldu. Yağmurun ardından oluşan gökkuşağı ise kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökkuşağını gören ilçe sakinleri bu anları kayda alarak ölümsüzleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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