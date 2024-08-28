Kastamonu'da Hüsnü Açıkgöz anıldı ve 'Basın Onur Ödülleri' verildi

ATATÜRK'ün Kastamonu'ya gelişi ve Şapka ile Kıyafet İnkılabı anısına düzenlenen etkinlikler kapsamında, Kastamonu Gazeteciler Derneği (KGD) tarafından 'Hüsnü Açıksöz'ü Anma ve Basın Onur Ödülleri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Demirören Haber Ajansı

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