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        Otomobilin çarptığı yaya öldü

        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde dinlenme tesisine giren otomobilin çarptığı yaya Mesut Çalışkan (61), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 17:34 Güncelleme: 30.08.2024 - 17:35
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        Otomobilin çarptığı yaya öldü
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        KASTAMONU'nun Tosya ilçesinde dinlenme tesisine giren otomobilin çarptığı yaya Mesut Çalışkan (61), hayatını kaybetti.

        Kaza, saat 15.00 sıralarında İstanbul-Samsun kara yolu Ortalıca köyü mevkisindeki dinlenme tesisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden E.Y. yönetimindeki 34 BLR 889 plakalı otomobil, mola için dinlenme tesisine girdiği sırada yaya olarak tesisten ayrılan Mesut Çalışkan'a çarptı. Çalışkan yere yığılırken, ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mesut Çalışkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Otomobil sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı. Çalışkan'ın cansız bedeni, Tosya Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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