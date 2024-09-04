'Patpat'ın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesine bağlı Kıranlıkoz köyünde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Bakan, patpatın kırılan çeki demirini tamir etmek için kriko ile kaldırıp altına girdi. İddiaya göre, krikonun boşalması nedeniyle tarım aracının altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

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