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        'Patpat'ın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, tamir etmek istediği 'patpat' olarak bilinen tarım aracının altında kalan Mustafa Bakan, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 16:50 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:55
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        'Patpat'ın altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
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        KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, tamir etmek istediği 'patpat' olarak bilinen tarım aracının altında kalan Mustafa Bakan, hayatını kaybetti.

        Olay, sabah saatlerinde Cide ilçesine bağlı Kıranlıkoz köyünde meydana geldi. Çiftçi Mustafa Bakan, patpatın kırılan çeki demirini tamir etmek için kriko ile kaldırıp altına girdi. İddiaya göre, krikonun boşalması nedeniyle tarım aracının altında kalan Bakan, olay yerinde hayatını kaybetti.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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