Cide'de deniz üzerindeki 'hortum' kamerada
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, deniz üzerinde hortum oluştu.
KASTAMONU'nun Cide ilçesinde, deniz üzerinde hortum oluştu. Kısa süre etkisini sürdüren hortum, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kastamonu'nun Cide ilçesinde akşam saatlerinde deniz üzerinde hortum oluştu. Kısa süreliğine oluşan hortum Tuğtepesi mevkisinde gözden kaybolurken, o anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kastamonu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kastamonu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.